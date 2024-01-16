Rafet El Roman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Botoks yaptıran şarkıcıya yorum yağdı Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren çapkın şarkıcı Rafet El Roman, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

ensonhaber.com

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası 55 yaşındaki Rafet El Roman, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Roman, bu kez son haliyle dikkat çekti. Şarkıcının yüzündeki değişim gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan paylaşılan gönderinin altına yorum ve beğeni yağdı.

"Botoksu basmışlar"

Son hali gündem olan şarkıcıya 'Botoksu basmışlar, 'Estetik yaptırmış' ,Bolca germe işlemi' gibi yorumlar yapıldı.

"Yakışıklılığım resmen mahvoldu"

Ünlü şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaptı. Çok pişman olduğunu söyleyen Rafet El Roman, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" dedi.

Şarkıcı daha önce hakkında çıkan estetik iddialarına şu yanıtı vermişti: “Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim.”