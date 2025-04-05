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Rap şarkıcısı Eminem dede oldu

Rap şarkıcısı Eminem dede oldu ABD'li ünlü rapçi Eminem'in torunu oldu. Kızı Hailie, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Aile, bebeklerine Elliot Marshall adını verdi.