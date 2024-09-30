Rapçi Canbay ile aşk yaşayan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aşk pozu! Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu, gönlünü rapçi Canbay kaptırdı. Taze aşıklar pozuna yorum yağdı.

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Haber Merkezi

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla gündemde yine yerini aldı.

Temmuz ayının başlarında Çeşme'de Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile görüntülenen Aleyna, geçtiğimiz günlerde Canbay ile yakalanmıştı.

"Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" diyen Aleyna Kalaycıoğlu, Canbay ile aşk yaşıyor.

NAZARDAN KORKUYOR

Aşk pozlarını paylaşan taze aşıklara sosyal medyada yorum yağdı. İkiliyi görenler fotoğrafa yorum yağdırdı

Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" demişti.