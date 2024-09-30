Haber Merkezi
Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla gündemde yine yerini aldı.
Temmuz ayının başlarında Çeşme'de Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile görüntülenen Aleyna, geçtiğimiz günlerde Canbay ile yakalanmıştı.
"Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" diyen Aleyna Kalaycıoğlu, Canbay ile aşk yaşıyor.
NAZARDAN KORKUYOR
Aşk pozlarını paylaşan taze aşıklara sosyal medyada yorum yağdı. İkiliyi görenler fotoğrafa yorum yağdırdı
Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" demişti.
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