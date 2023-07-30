Rapçi Cardi B, kendisine alkol fırlatan hayranına sinirlendi Gündüz saatlerinde konser verdiği sırada alkol fırlatan hayranına öfkelenen rapçi Cardi B'nin elindeki mikrofonu dinleyicisine atması sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda sahnedeki şarkıcılara bir cisim fırlatmak adeta moda oldu.

Ünlü isimler ise bu durumdan oldukça dertli.

Bu durumdan nasibi alan isimlerden biri de ünlü rapçi Cardi B oldu.

Hayranına öfkelendi

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren rapçi, konserinde yaşadığı anlarla gündem oldu.

Videolu paylaşımda şarkıcı, gündüz saatlerinde sahne performansı sırasında bir hayranının içki fırlatmasına öfkelendi.

Mikrofonunu fırlattı

Bunun üzerine dinleyenleri şaşırtan Cardi B, mikrofonunu hayranının üzerine fırlattı.

Görevliler olaya müdahale ederken şarkıcının o anları kameralara yansıdı.