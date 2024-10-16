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Haber Merkezi

Dünyaca ünlü rapçi çift Cardi B. ile Offset, geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Cardi B.'nin sosyal medyada açtığı canlı yayına bağlanan Offset, boşanma sürecinde olduğu eşiyle ilgili şoke eden bir iddiada bulunmuştu.

"HAMİLEYKEN BAŞKA ERKEKLERLE OLDU"

Offset, Cardi B.'nin hamileyken başka bir erkekle birlikte olduğunu öne sürdüğü bir açıklama yapmıştı.

3 çocuk annesi şimdi de sosyal medya hesabından sarhoş halini yayınladı.

Çok sarhoş olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, videoda şunları söyledi:

"Bir daha dışarıya çıkmayacağım. Bir daha asla ama asla içmeyeceğim. Kendim için dua etmeyeceğim. Hala sarhoşum."