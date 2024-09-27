Rapçi M Lisa'ya eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu soruldu! Şarkıcı M Lisa ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı 3 ay sürmüştü. M Lisa, kısa süren aşk hakkında konuşmak istemedi.

Haber Merkezi

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd karakteriyle adından söz ettire ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Bu ilişkiden sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Yazıcıoğlu'nun son olarak sahne adı M Lisa olan rapçi Melisa Gülen ile 3 ay kadar aşk yaşadıkları ve geçen ay ayrıldıkları iddia edildi. M Lisa bu ilişki hakkında ilk kez konuştu.

SORULAR UTANDIRDI

Genç şarkıcı M Lisa (Zeynep Melisa Gülen) yeni albümünün lansman gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermekten kaçınan Melisa Gülen, utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

"NE ALAKA"

M Lisa, kendisine Mert Yazıcıoğlu sorulduğunda gülerek, "Ne alakası var bunun. Şimdi albümden konuşuyorduk. Hiç alakası yok ve konuşacak bir durum yok." dedi.