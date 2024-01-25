Rapçi Sefo, ailesiyle Umre'ye gittiğini duyurdu! "Şu günahları bir dökelim" Umre'ye giden ünlü rapçi Sefo, ihrama girdiği anları paylaştı. Sefo'nun o pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Geçtiğimiz günlerde hastane yatağından 'sünnet oldum' açıklamasıyla esprili bir paylaşım yapan Sefo, iyileşti.

Umreye gitti

Dillere pelensek olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi olan ünlü rapçi Sefo, umreye gitti.

Gündem oldu

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Sefo, şimdi de umre pozlarıyla olay oldu. İhrama girdiği anları paylaşan ünlü rapçinin umre pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

"Herkes hacı oldu"

Instagram hesabından kareler yayınlayan ünlü rapçinin umre pozlarına; 'Herkes hacı oldu', 'Allah kabul etsin' gibi yorumlar yapıldı.

"Şu günahları bir dökelim"

Ünlü isim umreye gitmeden önce "Arkadaşlar umreye gidiyorum hayırlısıyla. Gidelim, şu günahları bir dökelim." demişti.