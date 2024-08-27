Haber Merkezi
Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan rapçi Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sık sık tarzı ve açıklamalarıyla konuşulan ünlü rapçi, son yayınladığı videoyla kızlara bir uyarıda bulundu.
Videoda kızların video ve fotoğraf çektirirken girdiği halleri eleştiren Sefo, kızların yaptığı hareketleri yaptı. Ünlü rapçi, paylaşımına şu notu yazdı: "Kızlar çok güzelsiniz ama sürekli şöyle hareketler yapmayın."
"Her şeyimize karışan erkekler temsili" yazan bazı kadın hayranları, Sefo'yu eleştirdi.
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