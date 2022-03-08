Rasim Öztekin, ölümünün 1'inci yılında anıldı

Oyuncu Rasim Öztekin, ölümünün 1’inci yıl dönümünde yakınları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Öztekin için dualar edildi, duygusal konuşmalar yapıldı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, ölümünün 1’inci yıl dönümünde mezarının bulunduğu Zincirlikuyu’da anıldı.

Anma törenine eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, kızı Pelin Öztekin, oyuncu Şoray Uzun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve sevenleri katıldı.

ÇİÇEKLER BIRAKILDI, DUALAR EDİLDİ

Konuşmalar öncesinde Rasim Öztekin'in mezarlığına çiçekler bırakıldı, dualar edildi.

Usta oyuncu için boş bir deftere de yazılar yazıldı.

“SARDUNYAYI EVİMİZİN BAHÇESİNE DEĞİL, MEZARINA KOYDUK”

Anma töreninde eşi Esra Kazancıbaşı, “Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözünün içine gibi baktığım bir çocuktu. Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Sardunyayı o da çok severdi, ben de çok severdim. Maalesef yeni evimizin bahçesine değil, mezarına sardunya koydum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum.” dedi.

“SADECE BABAMI DEĞİL, ÖĞRETMENİMİ DE KAYBETTİM”

Kızı Pelin Öztekin ise gözyaşları içerisinde “Çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum, uzun süren çekimlere gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim.” diye konuştu.

“VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM”

Oyuncu Şoray Uzun da, Rasim Öztekin ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Uzun, “Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, 'Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız' dedim. Bana, 'konuşmayı sen yaparsın' dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz.” şeklinde konuştu.