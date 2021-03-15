Rasim Öztekin'in eşi Demet Akbağ'ı yalanladı

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, 'acı gerçek' olarak yorumlanan Demet Akbağ'ın bu sözlerine yanıt verdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, 7 Mart Pazar günü kalp krizi geçirdi. Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edilen sanatçı, ardından Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"İHMAL ETMİŞ"

Oyuncu Demet Akbağ, Öztekin'in vefatı sonrasında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Akbağ, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. O yüzden söylenecek bir şey yok. Çok genç kaybettik Rasim'ciğimi. Çok üzgünüz hepimiz. Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Kalp krizi, aramızdan aldı onu." ifadelerini kullandı.

Demet Akbağ'ın bu sözlerinden sonra ünlü oyuncunun eşinden açıklama geldi. Esra Kazancıbaşı Öztekin, Rasim Öztekin’in pandemiden korktuğu için sağlık kontrollerini ihmal ettiği iddiasına cevap verdi:

"İDDİALAR ASILSIZ"

"Her yaştan, her kesimden insanın ‘ağabey’ diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin, mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi.

Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi yapma gereği duydum...

"30 OCAK'TA DOKTORA GİTTİ"

Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak’ta kalp kontrolünden geçmişti. Kan-idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanı sıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Yine geçtiğimiz haziran ayında geçirdiği önemli ritm bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı..."