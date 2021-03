Rasim Öztekin'in son durumunu kızı Pelin Öztekin açıkladı

Pelin Öztekin'den, kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin hakkında açıklama geldi.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’ne sevk edildi. Öztekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öztekin’in kızı, oyuncu Pelin Öztekin, babası hakkında Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"YOĞUN BAKIMDA"

"İlk aşkım, Rasoş’um, babişim, dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye’nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım.

Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.

"YAŞANACAK ÇOK ŞEY VAR"

Çok seviliyorsun babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum."

17 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konulan Öztekin’in, 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti.