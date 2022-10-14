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    Reha Muhtar: Bu nasıl annelik

    Eski eşler Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki sular durulmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 08:09
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 08:20
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    Reha Muhtar: Bu nasıl annelik

    Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

    Deniz Uğur çocuklarının velayetini isityor

    Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede Reha Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.

    Reha Muhtar: Bu nasıl annelik #1

    Bu gelişmelerin ardından suskunluğunu sosyal medya hesabından bozan Reha Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur hakkında bir paylaşım yaptı:

    "Bu mu annelik!"

    "Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!"

    Reha Muhtar: Bu nasıl annelik #2


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