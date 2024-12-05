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Haber Merkezi

Reha Muhtar, oldukça zor bir yaz ayı geçirdi.

Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

20 Ağustos'ta kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen Reha Muhtar, eylül ayında uyandırıldı.

Ancak yaşanan sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorlar, Muhtar'ı yeniden entübe etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından hayata tutunan Reha Muhtar, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.

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"MERHABA HAYAT"

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan 65 yaşındaki gazeteci Reha Muhtar, hayati tehlikeyi atlatıp hastaneden taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Merhaba hayat" notu düştü.

"TANRIYLA, ALLAH'LA YAŞAYACAĞIM"

Arkadaşlarının yardımıyla ayakta duran Reha Muhtar hastaneden çıktan sonra, “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Tanrıyla Allah'la yaşayacağım." demişti.

DENİZ UĞUR VE NİLÜFER BİRBİRİNE GİRDİ

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın Nilüfer tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur, ortalığı birbirine kattı.

Konuya dair açıklama yapan Nilüfer ise söylentilerin yalan olduğunu ve Poyraz'ın annesinin yanına gitmek istemediğini belirtti.

Bunun akabinde Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla dün Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak ikili daha sonra aralarındaki sorunu tatlıya bağladı.