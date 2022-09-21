Petrol
92.56
2.14%
Euro
18.1933
-0.33%
Dolar
18.3201
0.01%
Altın
985.71
0.58%
Borsa
3258
0.00%
Bitcoin
354.503
-0.42%
BTXN Coin
7.98
0.75%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi

    Eski eşi Deniz Uğur'un iddialarına Reha Muhtar'dan yanıt gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi

    Deniz Uğur ve Reha Muhtar, nafaka krizi sonrası darp iddialarıyla karşı karşıya geldi. Deniz Uğur, eski eşinin 13 yaşındaki kızları Mina'yı ellerinden ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Şiddet iddialarını reddeden Reha Muhtar'a kızının mesajlarıyla cevap veren Deniz Uğur'un paylaşımları kan dondurmuştu. İddialara yanıt veren Reha Muhtar, bunların para için yapılan manipülasyonlar olduğunu söyledi.

    Muhtar, konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı:

    "Allah'ım Büyüksün"

    "Yalan iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar. İşte manipülasyonlar karşısında kızımın benim olmadığım ortamda verdiği ifade. Allah'ım büyüksün."

    "Babamın yanında kalmak istiyorum"

    Öte yandan Muhtar, çocuğunun ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim." ifadelerini kullandı.

    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi #1

    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi #2

    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi #3

    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi #4

    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi #5

    Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi #6


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Lenfoma nedir, lenfoma belirtileri nelerdir? Lenf kanserinin tedavisi var mı?
    Sağlık

    Lenfoma nedir, lenfoma belirtileri nelerdir? Lenf kanserinin tedavisi var mı?

    3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı
    3. Sayfa

    3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı

    Görüş Bildir