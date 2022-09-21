Reha Muhtar, şiddet iddialarına cevap verdi

Eski eşi Deniz Uğur'un iddialarına Reha Muhtar'dan yanıt gecikmedi.

Deniz Uğur ve Reha Muhtar, nafaka krizi sonrası darp iddialarıyla karşı karşıya geldi. Deniz Uğur, eski eşinin 13 yaşındaki kızları Mina'yı ellerinden ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.

Şiddet iddialarını reddeden Reha Muhtar'a kızının mesajlarıyla cevap veren Deniz Uğur'un paylaşımları kan dondurmuştu. İddialara yanıt veren Reha Muhtar, bunların para için yapılan manipülasyonlar olduğunu söyledi.

Muhtar, konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı:

"Allah'ım Büyüksün"

"Yalan iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar. İşte manipülasyonlar karşısında kızımın benim olmadığım ortamda verdiği ifade. Allah'ım büyüksün."

"Babamın yanında kalmak istiyorum"

Öte yandan Muhtar, çocuğunun ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim." ifadelerini kullandı.