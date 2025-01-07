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Haber Merkezi

Geçtiğimiz yaz ayı, Reha Muhtar için oldukça zor geçti.

Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın Nilüfer tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur, ortalığı birbirine kattı.

Bu sürecin ardından toparlanan Reha Muhtar, vasiyetinde de yeni bir düzenlemeye gitti.

VASİYETİNİ DUYURDU

Reha Muhtar, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıkladı.

DENİZ UĞUR DETAYI

Reha Muhtar şu açıklamayı yaptı:

"Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın."

FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİNDE NE OLDU?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktaki bir kişi arasında kavga çıkmıştı.

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı. O kişinin tartışma sırasında "O buraya gelmeyecek" diye bağırdığı duyuldu.

Kavgada küfürleşmelere varan anlar yaşandı.