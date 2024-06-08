Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a göndermeli cevap Velayet davasında nafaka kazanan Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'un "Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur." sözlerine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

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ensonhaber.com

Reha Muhtar ve eski eşi arasında nafaka tartışması alevleniyor...

2010'da boşandıktan sonra başlayan velayet kavgasında mahkeme, erkek çocuğu Reha Muhtar'a kız çocuğu ise Deniz Uğur'a verdi.

Mahkeme süreci tamamlanan davada kurul ayrıca Uğur'un Muhtar'a oğlu için 7 bin 500 TL nafaka ödemesine hükmetti.

Kamuoyunda emsal karar olarak nitelendirilen bu durum gündem oldu.

Reha Muhtar'ın kazandığı nafakadan sonra ilk açıklama Deniz Uğur'dan geldi.

"Adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur"

X hesabından bir paylaşım yapan Uğur, "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar çünkü adamlık bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur." ifadelerine yer verdi.

"İnsanın nefsine ağır gelen..."

Reha Muhtar'ın Uğur'a cevabı gecikmedi.

Instagram hesabından Yılmaz Erdoğan'ın anlattığı kısa bir hikayeyi paylaşan Reha Muhtar, eski eşine göndermede bulundu.

Reha Muhtar'ın paylaşımında, Yılmaz Erdoğan, bir arkadaşının babaannesinin "İnsanın nefsine ağır gelen hakkında hayırlıdır" sözünü aktarıyor.