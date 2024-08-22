Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz: Ben kaçırılmadım Deniz Uğur'un, Nilüfer tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ettiği oğlu Poyraz Muhtar, tüm iddialara yayınladığı video ile cevap verdi.

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Haber Merkezi

Merdivenlerden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın ardından, eski eşi ve Nilüfer arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyen Deniz Uğur, çocuğunun şarkıcı Nilüfer tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Nilüfer ise, iddiaları kesin bir dille reddederek 'Poyraz kendi isteğiyle annesinin evine gitmek istemiyor.' açıklamasını yaptı.

Alıkonulduğu iddia edilen Poyraz Muhtar, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tüm iddialara açıklık getirdi.

"BURADA MUTLUYUM, GİTMEK İSTEMİYORUM"

Kimsenin kendisini kaçırmadığını belirten Poyraz, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ben kaçırılmadım. Ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ben burada mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."