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Haber Merkezi

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle bilinen Meltem Miraloğlu, Türkiye'de istediği teklifleri ve ilgili alamayınca Amerika'ya gitmişti.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti. Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade eden Miraloğlu, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyadan bir video yayınlayan oyuncu şunları söylemişti:

"Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim."

"REHİN KALDIM"

"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum." diyen Meltem Miroğlu hakkında Onur Akay'dan yeni iddia geldi.

"DEPORT EDİLDİ"

Akay, sosyal medya hesabında "Oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika’dan deport edildi." dedi.