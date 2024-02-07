Reklam anlaşmasından 80 bin TL alan Fahriye Evcen sete lüks karavan istedi Markaları reklam anlaşmaları için peşinden koşturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, çekimlerde karavan isteyince sette kriz çıktı.

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Son olarak ailece çıktıkları kayak tatilinde yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, bir mobilya markasının reklamı için 2 senelik anlaşma imzalamıştı.

Reklam anlaşması için aldıkları ücretin ise 80 milyon TL olduğu konuşulmuştu.

Sürekli reklam anlaşmaları için bir yerlere giden ünlü çiftin hakkında yeni iddia gündem oldu.

Sette kriz

İddiaya göre; Fahriye Evcen çekimlerde karavan isteyince sette kriz çıktı.

Karavan olmadan çekime başlamadı

Çapamag'ta yer alan habere göre; kendisine özel kulis hazırlanan Evcen, karavan olmadan çekime başlamak istemedi. Bunun üzerine sete lüks karavan getirtildi.