Reklam aşkı deniliyordu! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir öpüşürken yakalandı

Haber Merkezi

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi, başladığı günden beri gündemden düşmüyor.

Son olarak Mert Demir'in imaj değişikliğine gitmesi, Sarıkaya ile ayrıldıklarına yorulmuştu.

Sürekli ayrıldıkları iddia edilen çift, aldıkları karardan dönmüyor. Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı sürdüren ikiliden yeni kare geldi.

ÖPÜŞTÜLER

Aşıklar yine havaalanında görüntülendi. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Londra'dan dönüşte bir yolcu tarafından öpüşürken görüntülendi.

İmaj değişikliğine giden çok büyük bir değişim yaşayan Demir, yeni haliyle ilgili 'İnsan bazen değişmek istiyor.' demişti.