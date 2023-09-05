Reynmen, evlilik sinyalini verdi Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

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'Reynmen' lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin dördüncü gecesinde sahne aldı.

Uzun zamandır Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan 28 yaşındaki şarkıcı ve sosyal medya fenomeni, çok güzel giden ilişkisi hakkında konuştu ama sır vermedi.

"Adımı yanlış yazmışsınız"

Sevenlerine unutulmaz bir konser yaşatan ünlü şarkıcı, kendisi için açılan pankart ve dövizlerden birinde isminin yanlış yazıldığını fark edince müdahale etti.

Reynmen, "Adımı yanlış yazmışsınız. Pankartı elden ele bana gönderin, düzeltip, imzalayıp geri göndereceğim." dedi.

Genç şarkıcı, teknik ekip tarafından kendisine ulaştırılan dövizdeki adını düzeltip imzaladıktan sonra hayranına geri verdi.

Reynmen, performansını alkışlar eşliğinde noktaladıktan sonra kulisinde basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

"Çok mutluyum"

Ünlü şarkıcı, Serdar Ortaç'ın 'Gitme' şarkısına sahnede iki kez okuduğunu hatırlatan muhabirlere, "Çok ama çok istediğim ve sevdiğim bir parça ve albümde okumak da bana nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Parmağındaki yüzüğü fark ederek "Mutlu giden bir ilişkiniz var. Parmağınızdaki de bir nişan yüzüğü gibi duruyor. Ufukta evlilik görünüyor mu?" sorusunu yönelten gazetecilere şarkıcı, "Bazı sorular cevapsız kalabilir, büyüsü bozulmasın." yanıtını verdi.

"Romantikmişim"

"Romantik biri misiniz?" sorusu da yöneltilen ünlü isim, "Romantikmişim. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni yeni keşfettim." şeklinde konuştu.