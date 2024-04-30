Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor Uzun zamandır birlikte olduğu Reynmen'den evlilik teklifi alam Cansu Kurtaran, o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun zamandır Cansu Kurtaran ile beraber.

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı "Renklensin" ile yeniden ortalara çıkan Reynmen, bu defa özel hayatıyla gündem oldu.

'Renklensin' isimli şarkısıyla müzik listelerine birinci sıradan girmeyi başaran Reynmen, evleniyor.

Evlilik teklifi etti

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye tebrik yorumları yağdı.

Geçtiğimiz aylarda parmağında yüzükle dikkat çeken Reynmen, evlilik soruları üzerine "Büyüsü bozulmasın. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni yeni keşfettim" demişti.