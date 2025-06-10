Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor! Son videoyu arabada attı

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Hadise'nin kıyafetiyle ilgili yorum yaptıktan sonra oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu ile arası bozulan Nasibe Yılmaz'a bir darbe daha gelmişti.

'Zengin ve kaliteli ailelerin kızlarına giydirdikleri' notu düşülen bir videoyu hikayesine ekleyen Nasibe Yılmaz'ın, gelini Emire Cansu Kurtaran'a gönderme yaptığı düşünülmüştü. Bunun üzerine gelin Emire Cansu'nun sabrı taştı ve Nasibe Yılmaz'ı engelledi.

Nasibe Yılmaz, paylaşımlarına devam ederek ''Babanın anneyi aşağıladığı bir evde, çocuklar anneye asla güvenmez. Saygı da göstermez.'' paylaşımına hikayesinde yer vermişti.

ARABADA GÖNDERME

Sosyal medyadan gönderme yapmaya devam eden Nasibe Yılmaz, bu paylaşımlar üzerine arabasından 'story' atarak Betül Demir'in 'Sana N'olmuş' şarkısına yer verdi.