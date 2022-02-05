Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
555.589
7.53%
BTXN Coin
33.04
0.12%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Reynmen'in annesine silahlı gasp

    "Reynmen" olarak bilinen, şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş, evinde gasbedildi. Cep telefonu çalan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reynmen'in annesine silahlı gasp

    Şarkıcı Reynmen'in İstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşayan annesi Nesibe Aktaş, 29 Ocak günü evinde gaspa uğradı.

    Zilin çalmasıyla daire kapısını açan Nesibe Aktaş, bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı. Gaspçı Nesibe Aktaş'ın cep telefonu alarak olay yerinden kaçtı.

    ŞÜHPELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

    Büyük korku yaşayan anne Aktaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alarak kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Yunus K.,(25) olduğu belirlendi. Ekipler yerini tespit ettikleri şüpheliyi Esenyurt'ta bulunan adresinde gözaltına aldı.

    Reynmen in annesine silahlı gasp #1

    ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDELER ÇIKTI

    Gözaltına alınan Yunus K.'nın yapılan üst aramasında, 1.59 gram esrar maddesi 0.36 gram mariuhana, 0.18 metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu.

    TUTUKLANDI

    Şüpheli Yunus K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Reynmen'in annesine silahlı gasp

    Reynmen in annesine silahlı gasp #2

    Reynmen in annesine silahlı gasp #3

    Reynmen in annesine silahlı gasp #4

    Reynmen in annesine silahlı gasp #5


    Görüş Bildir