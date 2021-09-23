Reynmen'in sahne kıyafeti beğenilmedi

Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde Zeynep Bastık'ın sahnesine Reynmen de konuk sanatçı olarak katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda evlenen reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış'la dünyaevine giren Zeynep Bastık, İstanbul'da konser verdi.

Yusuf Aktaş yani Reynmen de ünlü şarkıcının sahnesine konuk olarak çıktı. Reynmen'in tarzı Bastık'ın önüne geçti.

"BU DA MI GÜZEL DEĞİL"

Ünlü şarkıcının kıyafeti, saçı, kostümü tepeden tırnağa olaydı. Şarkıcıyı İsmail YK'ya bile benzeten oldu. Reymen, dalga konusu olunca yine kendini paylaşarak "Bu da mı güzel değil?" dedi.

DENİZ SEKİ SAHİP ÇIKTI

Reynmen'e destek ise Deniz Seki'den geldi. Seki paylaşımında "Kime ne yaptı bu çocuk dünya kadar eleştiriliyor. Geçen sene rekorlar kırdı. Karalama kampanyası yapılıyor gibi geliyor." dedi.