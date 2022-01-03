Reytinglere yenilen Mahsun Kırmızıgül teşekkür etti

Show TV'deki 'Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri' programıyla bekleneni veremeyen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Son yaptığı filmlerde istediği başarıyı elde edemeyince 16 yıl aranın ardından müzik piyasasına dönüş yapan şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi ekranlarda yer aldı.

Program yapacağı kanal ile 5 milyona anlaşan Kırmızıgül'ün tanıtımı günlerce yayınlandı ancak sonuç hayal kırıklığı yarattı. Show TV'deki 'Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri' reytinglerde bekleneni veremedi.

31 Aralık Cuma akşamının reyting sonuçlarına göre, yılbaşı gecesini evde geçirenlerin çoğunluğu O Ses Türkiye Yılbaşı ve İbo Show Yılbaşı programlarını tercih etti.

85 KİŞİLİK ORKESTRA

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği konser kaydında Mahsun Kırmızıgül'e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı.

Filmleri ve şarkılarının aksine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kırmızıgül, bugün sosyal medya hesabından bir 'Teşekkür' paylaşımında bulundu. Reytinglere yenilen şarkıcı bu durumdan memnun olduğunu dile getirirken her platformda da başarıyı yakaladığını iddia etti.

İşte Kırmızıgül'ün o paylaşımı:

"TEŞEKKÜRLER…. Mucize Aşk 2 filmini, 2019 yılında toplamda 2 milyonun üzerine bir seyirci izledi. Ülkede dram filmleri arasında en çok gişe yapan 2. film oldu.

"İNSANLAR EKRANA KİLİTLENDİ"

3 yıl sonra 2021’in son gecesinde yeni albümümüzün Show TV’de galasını yaptık. Rating yarışının, kaygısının olmadığı bir saatte, of prime time’da, ekranda yerimizi aldık. Konserimizi izleyen milyonlarca insan ekrana kilitlendi.

Sizlerden inanılmaz geri dönüşler aldık. Konserimiz yayınlandığı andan itibaren twitter’da ilk sıraya yerleşerek 2 gün trendlerde kaldık.

"REKOR KIRDIK"

2022’de, saatler 00:01 gösterdiğinde “Hoş Geldin” albümümüz dijital platformlarda yerini aldı. Albümün 10 şarkısı Youtube trend listesine girerek Türkiye, Youtube tarihinde bir ilki gerçekleştirerek rekorlar kırdı.

Albümümüz Apple, Spotify, TikTok ve diğer digital platformlarda, radyolarda listelere 1. sıradan girdi. Ve yılbaşındaki konserin gerçek etkisini bizzat yaşayarak gördük.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Gerek sinemada, gerek müzikte bana destek olan, yaptığım işleri takip edip bana sonsuz destek veren siz değerli dostlarıma teşekkür ederim. Akan selin önüne barajlar da, setler de kursalar nafile. Çünkü bu coşkulu insan selinin önünde hiçbir kuvvet duramaz. Canlarım, dostlarım benim iyi ki varsınız."