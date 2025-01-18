Reza Zarrab, Miami'de evlendi: Düğünden kareler ortaya çıktı

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Uzun süre Türkiye gündeminde yer alan isimdi...

Ebru Gündeş’in eski eşi iş insanı Reza Zarrab, Dilara Altıntop ile Miami’de düzenlenen ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi.

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran düğüne sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı.

150 KİŞİ DAVET EDİLDİ

Düğün, 150 davetlinin katılımıyla gerçekleşti ve üç gün üç gece sürdü.

ÖZEL TASARIMLAR KULLANILDI

Gelin Dilara Altıntop, birinci bölümde yırtmaçlı ve tek omuz bir gelinlik tercih ederken, after parti için Elio Abou Fayssal tasarımı bir elbise giydi.

KATILIMCILARIN GİZLİLİĞİ KORUNDU

Organizasyon boyunca, katılımcıların telefonları toplandı ve fotoğraf ya da video çekilmesine izin verilmedi.

Ünlü isimlerin de yer aldığı etkinliklerde 'dress code' uygulanarak, kadınlardan tuvalet, erkeklerden ise smokin giymeleri talep edildi.

EBRU GÜNDEŞ İLE 11 YIL EVLİ KALDI

Ebru Gündeş ile 11 yıl evli kalan Reza Zarrab, boşanmasının ardından kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

Reza Zarrab’ın hayatını birleştirdiği Dilara Altıntop, spor ve eğitim alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

ABD’de bulunan Boston Üniversitesi’nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlayan Altıntop, bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı’nda profesyonel yüzücü olarak yer aldı.

Yüzücülük kariyerinin ardından Miami, Florida’da yaşamaya başlayan Altıntop, bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışıyor.

REZA ZARRAB KİMDİR?

Reza Zarrab, 12 Eylül 1983 tarihinde Tebriz, İran’da doğdu. İran Azerisi bir aileye mensup olan Zarrab, Türkiye’ye yerleştikten sonra adını Türkçeleştirerek Rıza Sarraf ismini kullandı.

Dubai’de Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange isimli finans şirketlerini kurarak para piyasalarında faaliyet göstermeye başladı.

MAGAZİN DÜNYASINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Aynı zamanda şarkı sözü yazarlığı da yapan Zarrab, iş dünyasında ve sanat camiasında adından söz ettirdi.

2008 yılında Türkiye’de Royal Denizcilik A.Ş.’yi kuran Zarrab, kardeşi Mohammed Zarrab (Türk vatandaşlığından sonra Can Sarraf) ile birlikte 2010 yılında Royal Holding’i faaliyete geçirdi. Aynı yıl ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile evlendi.

Evliliği sırasında hem iş dünyasında hem de sanat camiasında dikkat çeken Zarrab, kara para aklama ve uluslararası dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmış ve tutuklanmıştı.