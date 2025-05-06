Rihanna 3. kez hamile! 2025 Met Gala’da karnı ilk kez görüntülendi

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ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Rihanna, yine herkesi şoke etti.

2025 Met Gala'sına katılan Rihanna'yı kırmızı halıda görenler gözlerine inanamadı.

YİNE HAMİLE

2 çocuğu bulunan Rihanna, büyüyen karnıyla poz vererek galada 3. kez hamile olduğunu duyurdu.

Yine hamile olan Rihanna'nın pozları sosyal medyada gündem oldu.

Bu, Rihanna ve A$AP Rocky’nin üçüncü çocuğu olacak. Şu anda neredeyse üç yaşında RZA adında bir oğulları ve bir yaşında Riot Rose adında bir oğulları var.