Rihanna 3. kez hamile! 2025 Met Gala’da karnı ilk kez görüntülendi
Haber Merkezi

ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Rihanna, yine herkesi şoke etti.

2025 Met Gala'sına katılan Rihanna'yı kırmızı halıda görenler gözlerine inanamadı.

YİNE HAMİLE

2 çocuğu bulunan Rihanna, büyüyen karnıyla poz vererek galada 3. kez hamile olduğunu duyurdu.

Yine hamile olan Rihanna'nın pozları sosyal medyada gündem oldu.

Bu, Rihanna ve A$AP Rocky’nin üçüncü çocuğu olacak. Şu anda neredeyse üç yaşında RZA adında bir oğulları ve bir yaşında Riot Rose adında bir oğulları var.

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Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir