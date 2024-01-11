Rihanna, iç çamaşırıyla verdiği pozlarla nefes kesti! Pembe jartiyerine yorum yağdı Her paylaşımı olay olan iki çocuk annesi dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bu defa bir marka için kamera karşısına geçti. Jartiyerle poz veren Rihanna, sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Uzun süredir birlikte olduğu rapçi A$AP Rocky'den iki çocuk dünyaya getiren Rihanna, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa bir markanın Sevgililer Günü koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Yine nefes kesti

Pembe iç çamaşırı ile kamera karşısına geçen Rihanna, adeta nefes kesti. Transparan pembe jartiyeriyle kıvrımlarını sergileyen ünlü şarkıcı, bu pozları ile bakana bir daha baktırdı.

'Pembe bir rüya',

'Büyüleyici'

Ünlü ismin bu paylaşımına sosyal medyada; 'İddialı kadınsın', 'Büyüleyici', 'O pembe bir rüya', 'Sen harika bir detaysın' gibi yorumlar yapıldı.