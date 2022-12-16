Rihanna: Seksiliği yeniden tanımladım

Rihanna, 'meydan okumayı sevdiği' için iç çamaşırı markası için 'sınırları zorladığını' söyledi.

Bünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için çalışıyor.

"Seksiliği yeniden tanımladığını" söyleyen Rihanna, markasını en iyilerden biri yapmak için sınırları zorlamak istiyor.

"Meydan okuyoruz"

Rihanna yaptığı açıklamada, "Her zaman kendimize meydan okuyoruz, geleneğe meydan okuyoruz ve seksi yeniden tanımlamanın yeni yollarını buluyoruz." dedi.

Etkinlikte iç çamaşırı modelliği de yapan ve aynı zamanda modeller Irina Shayk ve Cara Delevingne'yi de ağırlayan yıldız, "Eğlenceli, çünkü Savage şovu gerçekten sadece bir moda şovu değil, bir deneyim." yorumunda bulundu.