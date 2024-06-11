Rihanna yeni bir akıma imza attı Uzun sarı saçlarıyla gündeme gelen Rihanna, katıldığı bir etkinlikte seçimini doğallıktan yana kullandı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla servetini ikiye katladı.

İç çamaşırı markası ve güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, şimdi ise yeni bir marka için kolları sıvadı.

Son dönemde imaj değişikliğine giderek sarışın olan şarkıcı, saç bakım markası çıkarmaya hazırlanıyor.

Perukları çıkardı

36 yaşındaki yıldız, Los Angeles'ta markasının lansmanına katıldı. Son olarak uzun sarı saçlarıyla kameralar karşısına geçen Rihanna, kısa ve kıvırcık saçlarıyla dikkat çekti.

Peruğu bir kenara bırakan yıldız, uzun bir süre sonra ilk kez doğal saçlarıyla görüntülendi.