Rihanna'dan yeni hamilelik pozları geldi İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna, yeni Savage X Fenty iç çamaşırı koleksiyonunu tanıtırken sütyen ve ince tangayla poz verdi

ensonhaber.com

İkinci çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, doğurmadan yeni pozlar verdi.

İkinci çocuğuna hamile olduğunu bu yıl şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda duyuran Rihanna, hamile stiliyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Rihanna, kendi iç çamaşır markasının serisini tanıtmak için Instagram fotoğraflarında renkli iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Sütyen ve tanga tanıtımı yaptı

Markasının için hem sütyen hem de tanga içeren yeni koleksiyonunun kendisi tanıtan şarkıcı, sosyal medyayı salladı.