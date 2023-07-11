Rihanna'dan yeni hamilelik pozları geldi
ensonhaber.com

İkinci çocuğuna olan 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, doğurmadan yeni pozlar verdi.

İkinci çocuğuna hamile olduğunu bu yıl şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda duyuran Rihanna, hamile stiliyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Rihanna, yeni hamilelik pozları geldi

Rihanna, kendi iç çamaşır markasının serisini tanıtmak için Instagram fotoğraflarında renkli iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Rihanna, yeni hamilelik pozları geldi

Sütyen ve tanga tanıtımı yaptı

Markasının için hem sütyen hem de tanga içeren yeni koleksiyonunun kendisi tanıtan şarkıcı, sosyal medyayı salladı.