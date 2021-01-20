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    Rihanna'dan yeni pozlar

    Dünyaca ünlü yıldız Rihanna son paylaşımıyla 7 milyon beğeniyi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 07:36
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    Rihanna'dan yeni pozlar

    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, fotoğrafçı Lorna Simpson’ın ‘modern zamanın güzelliği’ temalı kareleri için objektif karşısına geçti.

    Rihanna, özel pozlar vererek, “Kendime meydan okumayı severim” dedi.

    7 MİLYON BEĞENİ

    Sanatçı, ‘Yerde ve Gökyüzünde’ isimli kareleri Instagram’dan da paylaşınca, 7 milyona yakın beğeni topladı.

    Rihanna dan yeni pozlar #1

    Rihanna dan yeni pozlar #2

    Rihanna dan yeni pozlar #3

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