- Haberler
- Magazin Haberleri
- Rihanna'dan yeni pozlar
Rihanna'dan yeni pozlar
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna son paylaşımıyla 7 milyon beğeniyi gördü.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 07:36
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, fotoğrafçı Lorna Simpson’ın ‘modern zamanın güzelliği’ temalı kareleri için objektif karşısına geçti.
Rihanna, özel pozlar vererek, “Kendime meydan okumayı severim” dedi.
7 MİLYON BEĞENİ
Sanatçı, ‘Yerde ve Gökyüzünde’ isimli kareleri Instagram’dan da paylaşınca, 7 milyona yakın beğeni topladı.