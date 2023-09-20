Rihanna'nın aile pozu Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan ikinci çocuğuyla aile pozu geldi.

ensonhaber.com

Sevgilisi ASAP Rocky'le ilişkilerine mutlu bir şekilde devam eden ünlü şarkıcı Rihanna, uzun zamandır hamilelikleriyle konuşuluyordu.

Rihanna, ilk çocuğunu kucağına aldıktan bir süre sonra tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.

'Dünyaya hoşgeldin Riot Rose'

Ünlü şarkıcı, ikinci oğlunun resimlerini sosyal medya hesabından 'Dünyaya hoşgeldin Riot Rose' notu ile paylaştı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söyleyen Rihanna, şöyle konuşmuştu:

“Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için”