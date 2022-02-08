Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu

Geçtiğimiz haftalarda pembe montunun düğmelerini açarak hamile olduğunu duyuran Rihanna'dan yeni hamilelik pozları...

Yıllardır arkadaşı olan ASAP Rocky ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde büyük bir sürprizle hamile olduğunu duyuran Rihhana'dan yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Karnını açıkta bırakan pembe montuyla verdiği pozla gündeme bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, şimdi de yeni tarzıyla olay oldu.

İPLİ DEKOLTELİ BLUZ GİYDİ

Siyahlar içinde ipli dekolteli üstüyle bir mekana giden Rihanna, tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Beverly Hills'te bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekana giriş ve çıkışta görüntülendi. Şarkıcı, hamile tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.