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    Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu

    Geçtiğimiz haftalarda pembe montunun düğmelerini açarak hamile olduğunu duyuran Rihanna'dan yeni hamilelik pozları...
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:17
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    Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu

    Yıllardır arkadaşı olan ASAP Rocky ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde büyük bir sürprizle hamile olduğunu duyuran Rihhana'dan yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

    Karnını açıkta bırakan pembe montuyla verdiği pozla gündeme bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, şimdi de yeni tarzıyla olay oldu.

    İPLİ DEKOLTELİ BLUZ GİYDİ

    Siyahlar içinde ipli dekolteli üstüyle bir mekana giden Rihanna, tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Beverly Hills'te bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekana giriş ve çıkışta görüntülendi. Şarkıcı, hamile tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.

    Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu #1

    Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu #2

    Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu #3

    Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu #4

    Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu #5


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