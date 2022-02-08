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- Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu
Rihanna’nın hamile tarzı çok konuşuldu
Geçtiğimiz haftalarda pembe montunun düğmelerini açarak hamile olduğunu duyuran Rihanna'dan yeni hamilelik pozları...
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 11:02
- Güncelleme : 08.02.2022 - 11:17
Yıllardır arkadaşı olan ASAP Rocky ile birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde büyük bir sürprizle hamile olduğunu duyuran Rihhana'dan yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
Karnını açıkta bırakan pembe montuyla verdiği pozla gündeme bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, şimdi de yeni tarzıyla olay oldu.
İPLİ DEKOLTELİ BLUZ GİYDİ
Siyahlar içinde ipli dekolteli üstüyle bir mekana giden Rihanna, tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Beverly Hills'te bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekana giriş ve çıkışta görüntülendi. Şarkıcı, hamile tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.