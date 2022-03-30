Rihanna'nın parti kıyafeti

Bebek bekleyen Rihanna transparan elbisesiyle Oscar partisine damga vurdu.

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna'nın, anne olamk için gün sayıyıor.

RİHANNA'NIN OSCAR SEÇİMİ

Bebeğine hamile olduğu ilk günden beri dekolteli kıyafetler tercih eden dünyaca ünlü anne adayı, iddialı seçimlerine bir yenisini daha ekledi. Rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki Oscar partisine katılan ünlü yıldız, transparan seçimiyle yine paparazzilerin ilgi odağı oldu.

TRANSPARAN SEVİYOR

Rihanna'nın, siyah parlak görünümlü eteğini üzerindeki büstiyeriyle aynı renkte olan kolları kabarık bir tül ile tamamladığı görüldü.

KÜÇÜK RİHANNA GELİYOR

Kız bebek bekleyen ve 6 aylık hamile olan 34 yaşındaki Rihanna, tarzıyla yine en konuşulanlar listesinde yerini aldı.