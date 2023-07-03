Rihanna'nın yeni albümü rekoru kırdı 7 yıldır albüm çıkarmayan Rihanna'nın 10 şarkısı da bir milyar dinlenmeye ulaştı.

ensonhaber.com

Müzik hayatına 7 yıllık bir ara veren ve kendisini iç çamaşır markasının çalışmalarına adayan 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, döner dönmez internetteki müzik listelerini altüst etti. Dünyaca ünlü şarkıcı, 10 şarkısı bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen oldu.

Bu durum, Rihanna yedi buçuk yıl yeni albüm çıkarmasa da dinleyicisi onu zirveye taşıyabiliyor şeklinde yorumlandı.

Sevincini paylaştı

Rihanna, rekor haberini sosyal medya sayfalarında yayınlayarak sevincini hayranlarıyla paylaştı.

Net serveti 1,4 milyar dolar

Rihanna, dünya çapında 250 milyondan fazla albüm satışı ile tüm zamanların en çok satan ikinci kadın müzik sanatçısı unvanını elinde tutuyor. Riri, 2022'de Amerika'nın kendi servetini edinen en genç kadın milyarderi oldu. Net servetinin 1,4 milyar dolar olduğu açıklandı.