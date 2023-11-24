Rita Ora, partide giydiği tüy elbisesiyle büyülüyor: görenler şaşkına döndü Cesur tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı Rita Ora, katıldığı partide giydiği elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Son dönemde her gittiği davette iddiasını ortaya koyan ve gerek bacak gerek göğüs dekoltesiyle sınırları zorlayan şarkıcı Rita Ora, durmuyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı, perşembe günü The MAINE Mayfair'de düzenlenen British Vogue Forces For Change partisi için de oldukça cüretkardı.

Şeffaf siyah bir elbise giydi

32 yaşındaki şarkıcı, her yıl düzenlenen etkinliğe gelirken tamamen şeffaf siyah bir elbisenin altına yalnızca beyaz bir iç çamaşırı giydi.

Meme uçlarına çiçek detayı

Sütyensiz haliyle dikkat çeken ve göğüslerini sergileyen Rita, önü tamamen şeffaf olan ilginç siyah elbisesiyle kesinlikle dikkatleri üzerine çekti.

Elbise aynı zamanda tuhaf, büyük boy bir yüz parçasına sahipti.

Şarkıcı meme uçlarını ise kondurduğu çiçek detaylarıyla gizlemeye çalıştı.