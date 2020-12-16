Rita Ora, Türkiye’den ev aldı

Daha önce Bodrum’da tatil yapan dünyaca ünlü şarkıcının, hayran kaldığı Yalıkavak’tan 650 bin dolara bir villa satın aldığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü yıldızların hayran kaldığı Bodrum'un son müdavimi Rita Ora oldu.

İngiliz magazin siteleri, 30 yaşındaki Arnavut kökenli şarkıcı Rita Ora’nın Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde bir villa satın aldığını duyurdu.

Magazincilere göre, Rita Ora villa için 650 bin dolar ödedi. Rita Ora, Türk parasıyla yaklaşık 5 milyon lirayı bulan Bodrum’daki eve önümüzdeki yaz gelmeyi planlıyor.

DETOKS KAMPINA GİRMİŞTİ

Öte yandan Rita Ora ve kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da bulunan bir otelde bir haftalık detoks kampına girmişti.

Ünlü model Kate Moss’un her yaz geldiği sağlıklı yaşam merkezindeki kampın bir günlük fiyatı 6 bin TL olduğu öğrenilmişti.

YUNANİSTAN’DAN DA VİLLA ALDI

Rita Ora'nın, Bodrum'un yanı sıra yine hayran olduğu Yunanistan'dan da villa aldığı biliniyor.