Rita Ora'nın Met Gala tarzı! Tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı

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Ünlülerin büyük bir özenle hazırlandığı Met Gala yine büyük bir ihtişamla gerçekleşti.
"Uyuyan Güzeller: Modayı Yeniden Uyandırmak" olarak belirlenen temada ünlüler, birbirinden şık ve tartışmalı tasarımlarla kırmızı şov yaptı.
Boncuklar kapadı
Geceye İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur kıyafeti ile damga vurdu. Tamamen şeffaf bir elbise giyen ünlü isim, dekoltelerini ise boncuklarla kapattı.
Kocası yardım etti
Fiziğini tamamen açık bir şekilde sergileyen Rita Ora kırmızı halıda zor anlar yaşarken imdadına kocası Taika Waititi yetişti. Ünlü ismin kocası, elbisesinin arka kısmını düzelterek ona yardımcı oldu.
Rita Ora'nın bu tercihi geceye damga vururken elbisesini kocasının düzeltmesi sosyal medyayı salladı.
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