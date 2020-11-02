Rıza Kocaoğlu, Ali Çağın Kaygusuz'u kaybetti

Rıza Kocaoğlu, Kocaoğlu, hayatını kaybeden arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşıp "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali" notunu düştü.

Çukur'un başarılı oyuncusu Rıza Kocaoğlu, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

"SEN BİZİM ŞİİRİMİZSİN"

Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali. Zaman ki sonsuzdur bitmemiş şiirler gibidir" notuyla paylaştı.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitmişti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaşmıştı.