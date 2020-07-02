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    Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim

    Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun sevgilisi Hazal Subaşı ile çıktığı tatilde kocaman olan göbeğiyle dikkat çekmişti.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 14:56
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    Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim #1

    'Çukur' dizisinin sevilen oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, detoksa girdi. Önce Marmaris'e giden çift, ardından soluğu Bodrum-Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde aldı.

    AŞK YARADI

    Kocaoğlu'nun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Geçen yıl fit vücudunun aksine ünlü oyuncunun karantinada kilo aldığı gözlemlendi.

    Basına yansıyan fotoğraflardan sonra ise Kocaoğlu, esprili bir paylaşımda bulundu.

    "DİYETTEYİM"

    Ünlü oyuncu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Aya benzer GÖBEĞİM. E doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer. Bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi."

    Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim #2

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