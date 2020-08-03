Rıza Kocaoğlu'dan romantik paylaşım

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, sosyal medyada sevgilisi Hazal Subaşı ile olan fotoğrafını paylaştı.

'Çukur' dizisinde tanışan ve bir süredir beraber olan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı çifti, bayram tatilini Bodrum'da arkadaşları ile beraber geçiriyor.

Aşk pozları ile hayranlarının dikkatini çeken ikiliden yeni bir kare daha geldi.

RIZA'DAN 'GÜNEŞLİ' PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Instagram hesabından sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafını güneş emojisi ile paylaştı.