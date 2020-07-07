Rıza Kocaoğlu'ndan Melisa Sözen paylaşımı

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Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı Melisa Sözen'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 2001 yılında Çağan Irmak imzalı 'Bana Şans Dile' filmi ile izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı film karesi ile kutladı.

"İLK İŞ, İLK ROL ARKADAŞI"

Kocaoğlu, Melisa Sözen'in fotoğrafının altına şu notu düştü:

"İstanbul ilk iş ilk rol arkadaşı, tanımaktan, oynamaktan en mutlu olduğum, güzel kalpli, güzel bakışlı canım kardeşim iyi ki doğdun nice mutlu senelere Melisa Sözen" notu ile paylaştı.