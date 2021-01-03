Rıza Kocaoğlu'nun acı günü

Sevilen oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun amcası Mustafa Kocaoğlu, vefat etti.

Çukur dizisinde 'Aliço' karakterine hayat veren oyuncu Rıza Kocaoğlu, 'Sakal Mustafa' lakaplı amcasını kaybetti.

Rıza Kocaoğlu, acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"YİĞİDİMİZ, ASLANIMIZ..."

Kocaoğlu paylaşımında, "Yiğidimiz, aslanımız, efendi amcamız Mustafa Kocaoğlu'nu kaybettik. Bu dünyadan Mustafa Kocaoğlu (Sakal Mustafa) geçti. Neysek, neye sahipsek tek sebebisin amcam." notuna yer verdi.

Öte yandan Göztepe eski başkanı ve Konak Belediyesi eski Meclis Üyesi olan Mustafa Kocağlu'nun, bir süredir rahatsız olduğu belirtildi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Kocaoğlu’nun vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü de taziye mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz.”

Kocaoğlu’nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü, Narlıdere Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.