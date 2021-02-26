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    Robbie Williams'ın eşi Ayda Field Türkçe öğreniyor

    2010'dan beri dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams ile evli olan Ayda Field, Türk kökenlerine sahip çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 07:27
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    Robbie Williams'ın eşi Ayda Field Türkçe öğreniyor

    Babası Türk, annesi ABD'li olan Ayda Field, önceki gün yaptığı paylaşımla Türkçe dersleri almaya başladığını ilan etti.

    EVDE HERKES TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

    'Türkçe ev ödevim" diyerek ders notlarını paylaşan Ayda Field'ın yanı sıra İngiliz şarkıcı ve çocukları da eve gelen öğretmenden Türkçe kelimeler öğreniyor.

    Genç kadın, daha önce de yedikleri baklava gibi Türk yemeklerini paylaşmıştı.

    Robbie Williams ın eşi Ayda Field Türkçe öğreniyor #1

    Robbie Williams ın eşi Ayda Field Türkçe öğreniyor #2

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