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Robbie Williams'ın eşi Ayda Field Türkçe öğreniyor

Robbie Williams'ın eşi Ayda Field Türkçe öğreniyor

2010'dan beri dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams ile evli olan Ayda Field, Türk kökenlerine sahip çıkıyor.