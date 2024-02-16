Rober Hatemo’dan itiraf etti! Antidepresan kullanıyorum İki yıl önce babasını kaybeden şarkıcı Rober Hatemo, yaşadığı sağlık sorunlarını ve geçirdiği zor dönemi anlattı

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90'lı yılların sonlarında Esmer şarkısıyla büyük bir ün kazanan şarkıcı Rober Hatemo, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatemo, yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

"Üç profesör ile görüştüm"

Hatemo, "Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, şarkı söyleyemiyordum. Üç profesör ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi.

"Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum"

Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum, iyi geldi. İlk başta çok zorladı beni; bulanık görmeler, terlemeler yaptı. Biraz sıktım dişimi ama alıştım. Bu ilaçları Türkiye'nin yüzde 80'i kullanıyormuş, aşırı şaşırdım." dedi.

"Herkesin başına gelebilir bunlar"

Hastalık sürecinde evine kapandığını belirten Hatemo, "İki sene battaniye altında yattım, kimse 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı beni. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Bunu atlatmak için uzun bir süre bekledim. Herkesin başına gelebilir bunlar. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Sonra düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok az." ifadelerini kullandı.