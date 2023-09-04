Rober Hatemo'nun gergin sahnesi Geçtiğimiz günlrde Çeşme'de sahne alan Rober Hatemo'nun gergin halleri dikkat çekti.

ensonhaber.com

Rober Hatemo, önceki gün İzmirli hayranlarıyla buluştu. Her zaman pozitif tavırlarıyla bilinen ünlü şarkıcının gergin hali dikkat çekti.

Konsere başladığı dakikalardan itibaren kulaklık ve mikrofondan da rahatsız olan, hoparlörlerden çıkan sesi beğenmeyen ve sürekli tonmaistere tepki gösteren Hatemo, konserin ilk yarım saatini gergin bir şekilde geçirdi.

Hatemo, ekibinin programa erken başladıklarını belirterek, “Müziğe erken girdiniz. Ben daha hazır bile değildim. Kim söyledi size 'başlayın' diye. Strese girdim, ne okuyacağımı unuttum.” şeklinde konuştu.

“Davulu kıs"

Gece boyunca “Davulu kıs, benim sesimi aç, orkestrayı düşür, sesi şu tarafa ver.” şeklinde talimatlarda bulunan ünlü popçu, en sonunda çareyi kendi mikrofonu ile vokalistinin mikrofonunu değiştirmekte buldu.