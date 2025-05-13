Roman müziğinin sevilen ismi 'Balık Ayhan' son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Nefes darlığı şikâyetiyle 12 Nisan’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Roman müziğinin usta ismi Ayhan Küçükboyacı, bilinen adıyla “Balık Ayhan”, sabah saatlerinde hayata veda etti. Sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ölüm haberiyle birlikte, Balık Ayhan için Kasımpaşa Büyük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte sanatçı, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YÜZLERCE SEVENİ, CENAZESİ İÇİN SAF TUTTU

Törene Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, sanatçının ailesi, yakınları, sanat ve müzik camiasından çok sayıda isim ile yüzlerce seveni katıldı.

"DARBUKANI SUSTURDUN, SON SAHNEDESİN"

Cenaze sırasında duygusal anlar yaşanırken, Balık Ayhan’ın eşi Emine Küçükboyacı’nın sözleri yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlanan acılı eş, "Darbukanı susturdun, eşini, kızını susturdun, son sahnedesin. Yap son şovunu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ERKAN CAN: "NE DİYEYİM, NASİP BUYMUŞ"

Oyuncu Erkan Can da törende duygularını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Hepimizin başı sağ olsun. Bu cenazeye yetişebildim. Önceki cenazelere işlerimiz nedeniyle çoğu zaman gidememiştik. En son Kadıköy’de açtığı ritim okuluna hayırlı olsuna gitmiştim. Şimdi de burada, son vedasında buluştuk. Ne diyeyim, nasip buymuş.

AKBULUT: "ROMANLARIN ONURU İÇİN MÜCADELE ETTİ"

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut ise, Balık Ayhan’ın yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda Roman toplumu için mücadele veren bir “dava adamı” olduğunu vurguladı:

Türkiye’nin yetiştirdiği büyük sanatçılarla birlikte çalışmış, değerli bir müzisyendi. Ama asıl farkı, Roman halkının onurunu korumak için verdiği mücadelede gizliydi. O, sadece bir sanatçı değil, bir temsilciydi. Onu kaybetmek sadece ailesi için değil, Roman camiası için de büyük bir kayıptır.

"İYİ BİR İNSANI, HALKIN SANATÇISINI KAYBETTİK"

Sanatçının abisi Turgay Küçükboyacı ise kardeşinin ardından şu sözlerle konuştu:

Kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. O, sadece benim kardeşim değil, halkın gönlünde yer etmiş bir sanatçıydı. Gerçekten iyi bir insanı yitirdik. Acımız büyük.

Balık Ayhan’ın ardından geriye, müziğiyle dokunduğu yürekler ve sahnede bıraktığı izler kaldı.