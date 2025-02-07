Romantik paylaşım! Şarkıcı Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü sosyal medyadan kutladı

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Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doludizgin ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor.

Bastık, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir resimle kutladı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bastık'a birçok beğeni ve yorum geldi.

"BENİM ŞARKIM SENSİN"

Şarkılarıyla müzik sekötrünü kasıp kavuran Zeynep Bastık, meslektaş sevgilisinin yeni yaşını samimi bir resimle kutladı. Bastık, paylaştığı resme, "İyi ki doğdun sevgilim, benim de şarkım sensin." notunu düştü.